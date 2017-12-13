ФИФА не будет продавать билеты на ЧМ-2018 жителям оккупированного Крыма

ФИФА заблокировала продажу билетов на Чемпионат мира по футболу для жителей аннексированного Крыма. Пользователи с полуострова попросту не могут зайти на сайт Международной федерации футбола.

Об этом сообщает «UA-Футбол».

«Точно такая же проблема с такой ошибкой была и при продаже билетов на матчи Кубка Конфедераций, который проводился под эгидой ФИФА. Хозяином этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию», – сказал президент так называемого Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Он также рассказал, что способ обойти такие «санкции» от ФИФА есть. Так, в 2017 году крымчане, которые собирались поехать на Кубок Конфедераций, обращались с заявками в Крымский футбольный союз. Представители организации, в свою очередь, покупали билеты через Российский футбольный союз.

В следующем году, по словам Ветоха, они собираются поступить так же. Позволит ли это ФИФА – пока неизвестно.

Напомним, правозащитники обвинили Россию в эксплуатации строителей на стадионах к ЧМ-2018.