В Николаеве пиротехники уничтожили найденую в Терновке минометную мину

В Николаеве во вторник, 26 декабря, группа пиротехнических работ уничтожила минометную мину.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуация Украины в Николаевской области.

Так, во время проведения земляных работ на территории садово-виноградного общества "Северное" микрорайона Терновка 56-летний летний мужчина нашел минометную мину калибром 81 миллиметр.

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Напомним, что ранее в Николаеве возле Варваровского спуска нашли два артснаряда и мину времён прошлых войн.