Николаевская теннисистка выступит в парном разряде чемпионата «Australian Open»

Пять украинских теннисисток попали в итоговую версию заявочного листа парного разряда на Открытом чемпионате Австралии. В их числе есть и николаевская спортсменка Екатерина Козлова.

Об этом сообщает сайт Sportarena.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 15 по 28 января.

«На первом в сезоне турнире серии Большого шлема Украину в парном разряде представят следующие теннисистки: Ольга Савчук (Украина)/Ралука Олару (Румыния)

Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия)

Людмила Киченок (Украина)/Макото Ниномия (Япония)

Катерина Козлова (Украина)/Юлия Путинцева (Казахстан)

Катерина Бондаренко (Украина)/Александра Крунич (Сербия)», - говорится в сообщении.

Из вышеперечисленной пятерки только Катерина Бондаренко и Катерина Козлова будут совмещать участие в паре с выступлениями в одиночном разряде.

В прошлом году в Мельбурне в парном разряде лучшей среди украинок стала Ольга Савчук, сумевшая вместе с Ралукой Олару выйти во второй раунд.

Действующие чемпионки Australian Open в паре Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не будут защищать титул из-за травмы американки.

Напомним, ранее николаевская теннисистка Катерина Козлова дошла до четвертьфинала турнира WTA в шведском городе Бостад, где 28 июля проиграла первой сеянной ракетке соревнований датчанке Каролин Возняцки.