«Нико-Баскет» обменялся победами с «СумДУ»

Николаевская команда «Нико-Баскет» в рамках 7-го тура Высшей лиги Украины на выезде обменялась победами с сумской командой «СумДУ».

Об этом сообщает пресс-службе «Нико-Баскета».

«В первой игре наши игроки одержали уверенную победу. Первую четверть ребята выиграли всего в 2 очка, сохранив интригу, но уже после первой половины матча, когда Нико-Баскет нарастил преимущество 11 очков, стало видно кто здесь лидер. Встреча закончилась с преимуществом в 19 очков в пользу николаевской команды – 65:84.

СУМДУ (Сумы) 65 : 84 НИКО-БАСКЕТ

(18:20, 14:23, 16:23, 17:18)

Сумы: Глинчак-18, Ташкинов-13, Игнатенко-12, Стародуб-9, Кривич-5, Рязанцев-4, Заяц-2, Чесак-2.

Нико-Баскет: Ожегов-21 , Гуменюк-17 (+11 подборов), Вершинин-11, Заплотинский-10 (+13 подборов, +5 передач), Жуковский-9 (+7 подборов), Горобченко-8 (+6 передач, +5 перехватов), Липко-4, Берестнев-3, Штанько-1, Лукьян.

«Но уже во второй игре «Нико-Баскет» потерпел поражение, уступив сумчанам в 19 очков. Уже с самого начала соперники «показали зубы» и выиграли первую четверть (24:19). Второй период мы сыграли в ничью (22:22) после чего проиграли 3-ю и 4-ю десятиминутки. Увы, но нет побед без поражений», – отметили в клубе.

СУМДУ (Сумы) 89 : 70 НИКО-БАСКЕТ

(24:19, 22:22, 22:14, 21:15)

СумДУ: Стародуб-24, Кривич-20 (+7 передач, +6 перехватов), Игнатенко-18, Глинчак-13 (+8 подборов, +5 передач), Ташкинов-8, Заяц-5, Рязанцев-1, Торба.

Нико-Баскет: Ожегов-22, Вершинин-10, Гуменюк-9, Липко-8, Заплотинский-6 (+8 подборов), Лукьян-5, Берестнев-5, Жуковский-3 (+7 подборов), Штанько-1, Горобченко-1.

«Надо отдать должное команде из города Сумы, они первые в этом сезоне, кто сумел огорчить наших болельщиков. Но мы без страха в глазах смотрим вперед! Продолжаем работать в том же духе и наращивать мощь команды для дальнейших побед», – говорится в сообщении «Нико-Баскет».

Следующие матчи николаевская команда проведет в спортшколе «Надежда» 20 и 21 января против команды «Золотой Век» из города Кропивницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в новый год «Нико-Баскет» вошел без единого поражения в Чемпионате высшей лиги.