Николаевская теннисистка Цуренко стала одной из пяти украинцев, прошедших во второй раунд Открытого чемпионата Австралии

Украинские теннисисты результативно выступили в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В том числе, николаевская теннисистка Леся Цуренко стала одной из пяти украинцев, прошедших во второй раунд чемпионата.

Об этом сообщает «РБК - Украина».

Отмечается, что впервые в истории турнира во втором круге сыграют сразу четыре представительницы Украины - Леся Цуренкo, Элинa Свитолина, Мартa Костюк и Катеринa Бондаренко.

Одесситка Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на соревнованиях в Мельбурне. В первом раунде соревнований четвертая ракетка мира в двух сетах обыграла победительницу квалификации сербку Ивану Йорович – 6:3, 6:2.

Киевлянка Марта Костюк триумфально дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. В первом раунде турнира она сенсационно разбила первую ракетку Китая Пэн Шуай – 6:2, 6:2.

Катерина Бондаренка из Кривого Рога, в восьмой раз стартовала в основной сетке Australian Open и в первом раунде обыграла швейцарку Викторию Голубучи - 7-6(3), 4-6, 6-2.

Николаевская теннисистка Леся Цуренко последняя из представителей Украины проводила свою встречу в рамках первого в сезоне турнира Большого шлема – Australian Open.

«В поединке первого круга нашей спортсменке противостояла Наталья Вихлянцева из России. Первый сет выдался не лучшим образом для украинки, однако ей удалось перехватить инициативу, забрать две последующие партии и выиграть матч. Наталья Вихлянцева – Леся Цуренко (Украина) – 6:3, 3:6, 4:6», - сообщает Isport.

Катерина Бондаренко, Леся Цуренко, Марта Костюк, Элина Свитолина

Таким образом, спортсменки обновили рекорд Украины 8-летней давности. В 2008 году в Мельбурне трое из шести наших девушек выиграли стартовые матчи (Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева и Алена Бондаренко).

Отметим, что единственным участником мужской сетки турнира стал Александр Долгополов, который в стартовом матче на турнире обыграл бывшую первую ракетку Австрии Андреаса Хайдер-Маурера, попавшего в основную сетку Australian Open по защищенному рейтингу - 7:6 (3), 6:3, 6:4.

Отметим, что в одиночном разряде Australian Open после первого круга Украина понесла только одну потерю: продолжить борьбу на турнире не смогла Катерина Козлова.

Напомним, что самой молодой участницей турнира Australian Open стала Марта Костюк, ранее украинская теннисистка выиграла юношеский Australian Open.