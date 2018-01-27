Николаевец Онуфриев выиграл конкурс трехочковых и побил рекорд Матчей всех звезд

Форвард МБК «Николаев» Алексей Онуфриев выиграл конкурс трехочковых бросков, который 27 января проходил в рамках Матча звезд украинской Суперлиги.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В конкурсе принимали участие лучшие снайперы всех восьми команд дивизиона. Онуфриев и в полуфинале, и в финале конкурса без вопросов опередил своих конкурентов, подтвердив репутацию элитного стрелка.

В полуфинале он набрал 22 балла, а в финале – 28 баллов, реализовав, в том числе, и несколько бросков черными мячами, которые оценивались в два балла вместо одного. Таким образом, как подчеркнул ведущий шоу Матча звезд, Онуфриев побил рекорд конкурса трехочковых за все годы его существования в украинской Суперлиге. За свою победу Онуфриев получил приз от спонсоров Матча звезд - 20 тысяч гривен.

- Я не мог не выиграть при наших зрителях. Вы лучшие, - сказал Онуфриев во время награждения.

Отметим, что заполненный почти под завязку зал спорткомплекса «Надежда» мощно поддерживал Алексея – к примеру, после броска вместе с сиреной зрители еще долго не прекращали кричать и аплодировать.

Подробный репортаж о Матче звезд можно найти по этой ссылке.