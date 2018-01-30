Конкурс слэм-данков на николаевском Матче всех звезд: как это было

В рамках прошедшего в Николаеве Матча звезд украинской Суперлиги состоялся конкурс бросков сверху.

В полуфинале отсеялись игроки харьковского «Политехника» Александр Тарасенко и «Черкасских Мавп» Шахид Дэвис. Тарасенко пытался повторить данк Майкла Джордана – забить сверху, оттолкнувшись от линии штрафных бросков. Впрочем, он заступил за линию, и вышло все не так эффектно. Дэвис особо не задумывался над своими данками – лучшее он приберег на матч всех звезд.

Победителем стал защитник «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко, который в одном из эпизодов сумел развернуться в воздухе на 360 градусов, вбить сверху с большой амплитудой и получить максимальную оценку.

Конкуренцию ему составил николаевец Антон Давыдюк, о выступлении которого подробно можно прочитать по этой ссылке.

- Мне предложили стать участником конкурса данков. Я обрадовался, ведь это была моя мечта – принять участие в таком шоу. Согласился сразу же. Готовился с учетом других участников. Хотел показать болельщикам что-то эффектное, например, один данк с тренером, а именно легендой МБК «Николаев» Владимиром Поляхом. Я не рассчитывал пройти в финал, возможно, это неправильно. Поэтому в дальнейшем пришлось импровизировать, но немного не хватило.

- Атмосфера была невероятной, заряжало сильно. Когда только появился в зале, был небольшой мандраж, все же первый раз. Однако уже на самом паркете после объявления конкурса данков болельщики начали поддерживать, и переживания пропали. Хотелось их порадовать, - цитирует Давыдюка пресс-служба МБК «Николаев».

Напомним, что победителя конкурса слэм-данков «заставили» станцевать перед болельщиками вместе с известной группой поддержки «Red Foxes».