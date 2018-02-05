Николаевские арбитры спасли жизнь юному футболисту, который едва не задохнулся во время игры

Ирина Голияк, Игорь Пономаренко и Евгений Еремеев В Николаеве 4 февраля арбитр Евгений Еремеев и его ассистент Ирина Голияк спасли жизнь 16-летнему футболисту Никите Марущаку.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола города Николаева.

Происшествие случилось на стадионе СК «Зоря»-«Машпроект» на 46-й минуте матча зимнего кубка ДЮФЛУ (футболисты 2002 года рождения) между «Торпедо-ВУФК» и «Черноморцем». В игровом эпизоде нападающий нанес удар ногой по лицу вратарю одесской команды Никите Марущаку.

«Голкипер потерял сознание и стал задыхаться. Арбитр встречи Евгений Еремеев и ассистент арбитра Ирина Голияк не растерялись и оказали ему медицинскую помощь, освободив дыхательные пути от завалившегося языка. Далее помощь футболисту оказали медработник спорткомплекса Тамара Кондратюк и приехавшая на вызов «скорая помощь», - отмечено в сообщении.

Вратаря госпитализировали в Николаевскую детскую областную больницу. Отмечается, что подобные инциденты в футболе не редкость. Несколько лет назад в аналогичной ситуации в матче зимнего первенства Николаева арбитр Игорь Пономаренко пришел на помощь игроку «Интерната» Николаю Щепеткову. А в 2014 году в матче чемпоната Украины полузащитник «Днепра» Джаба Канкава спас игрока «Динамо» Олега Гусева, у который чуть не задохнулся после столкновения с голкипером.