Николаевский фристайлист Абраменко добыл для Украины золотую медаль на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане

В воскресенье, 18 февраля, николаевский фристайлист Александр Абраменко на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане добыл для Украины золотую медаль.

Спортсмен совершил в лыжной акробатике сложнейший прыжок, который никогда до сих пор вообще не выполнял на соревнованиях. Судьи выставили за него 128,51 балла, и никто из соперников не сумел превзойти этот результат.

Второе и третье место разделили спортсмен из Китая Цзя Цзунян и россиянин Илья Буров.

С победой Александра Абраменко у себя на странице в социальной сети Facebook поздравил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. При этом он напомнил, как экс-мэр Николаева Александр Сенкевич не поставил спортсмена на квартирный учет:

Напомним, ранее сообщалось о том, как Александр с трудом, но прошел квалификацию на Олимпиаде.

Так, в первой попытке он показал лишь 9-й результат (123,01 балла), что не позволило ему сразу попасть в финал (для этого надо было занять место в первой шестерке из 25 спортсменов). Однако, по итогам второй попытки Абраменко занял четвертое место и квалифицировался 10-м из 12 участников.