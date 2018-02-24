В Николаеве состоялись соревнования по плаванию, посвященные погибшим в АТО бойцам

В субботу, 24 февраля, в Николаеве в бассейне «Трудовые резервы» состоялись соревнования по плаванию, посвященные памяти погибших в АТО украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил организатор соревнований Аркадий Дабагян.

«Вот и завершились, ставшие уже всеукраинскими, соревнования по плаванию. Говорю так потому, что в них приняло участие более 20 команд со всей Страны и мы традиционно посвятили их памяти наших товарищей-воинов, погибших в зоне АТО. Трудно передать эмоции от накала спортивной борьбы и необычайной поддержки друг-друга. Каждого, кто отставал в эстафете, все участники поддерживали аплодисментами, а заплыв ребят, получивших увечия в войне, сопровождался просто овациями», - написал Дабагян.

Организатор также отметил, что его порадовало участие юных спортсменов-пловцов.

«Стоя рядом со взрослыми, под знамёнами Родины и подразделений ВСУ, они пели гимн, держа руку на сердце. Я верю, что эти сердца наполнены любовью к ближнему и готовности быть отважным не только в спортивной борьбе», - написал Дабагян.