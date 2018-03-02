В Австралии 99-летний пловец установил мировой рекорд скорости среди своего возраста

В Австралии 99-летний пловец побил мировой рекорд в 50-метровке вольным стилем в своей возрастной группе.

Об этом сообщает ВВС.

Джордж Коронес проплыл дистанцию за 56.12 секунд на соревнованиях в Квинсленде и поставил новый рекорд для возрастной группы 100-104 годы.

Коронес приплыл на 35 секунд раньше, чем предыдущий рекордсмен в 2014 году.