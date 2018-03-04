Теннисистка Леся Цуренко защитила титул на турнире в Мексике и примерила чемпионское сомбреро

Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу над швейцаркой Стефани Фогель в финале турнира в Акапулько и выиграла четвертый в карьере титул WTA.

Об этом сообщает «Трибуна».

Леся выступала в Мексике в статусе действующей чемпионки. На пути к победе она прошла Лорен Дэвис, Арину Родионову, Кристину Младенович и Дарью Гаврилову. Финальный матч получился затяжным – Цуренко и Фогель прошли три сета: 5:7, 7:6, 6:2.

- Сомбреро разрешают забрать домой, но я не хочу, потому что оно такое большое и тяжелое – с ним будет очень тяжело путешествовать. Это огромная шляпа! – сказала Цуренко после победы. – Мне тут нравится. У меня такое ощущение, что я приезжаю отдыхать. В прошлом я слишком много работала и мало отдыхала. Сейчас я стараюсь не слишком много тренироваться, больше работать с физиотерапевтом, привлекать больше людей к работе над физической подготовкой, над восстановлением. Это мне помогает, и я чувствую себя лучше.

Как известно, Леся Цуренко родилась в Ровенской области, но является воспитанницей тренеров из Южноукраинска. В детстве она вместе с родителями переехала в Южноукраинск, где начала заниматься теннисом и приняла участие в своих первых турнирах. Сейчас Цуренко живет в Киеве.