На зарубежную подготовку олимпийского чемпиона Абраменко потратили 3,7 миллиона гривен, - министр спорта

На многомесячную олимпийскую подготовку николаевского фристайлиста Александра Абраменко, проходившую на зарубежных сборах, было выделено 3,7 миллиона гривен.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, сообщает «Цензор.НЕТ».

Напомним, что на Зимней олимпиаде 2018 года единственную медаль Украине принес николаевец Александр Абраменко.



- 3,7 миллиона гривен. Он провел 13 учебно-тренировочных сборов, из них 10 – за границей. В Украине у него была, в основном, батутная и общефизическая подготовка. А там он тренировался либо в Финляндии, либо в Беларуси. Но это был единственный способ обеспечить эффективную подготовку спортсмена, которая позволила в итоге обеспечить высокий результат, - заявил Жданов.

Он объяснил, что разрушенный трамплин в Николаеве никакого отношения к олимпийской подготовке Абраменко не имеет.

- Также этот трамплин никогда не находился в сфере управления Министерства молодежи и спорта. Это была собственность Николаевского городского совета. Когда-то депутаты этот трамплин «удачно» приватизировали – после чего в 2015 году после серии судебных разбирательств было принято решение о его возвращении в коммунальную собственность. Сейчас идет процесс передачи трамплина в собственность Николаевского облсовета. И я говорил с руководителем Николаевской ОГА. Спросил: что будете с этим трамплином делать? Он говорит: «Я сейчас реконструкцию трамплина финансировать не могу, поскольку он еще не передан полностью в собственность облсовета. Но как только будет передан, мы сразу начнем реконструкцию». Если бы этот трамплин был в нормальном состоянии, мы бы его использовали для тренировки начинающих спортсменов, - рассказал министр.

По его словам, стоимость реконструкции трамплина для фристайла в Николаеве по ценам 2016 года составляет 7 миллионов гривен, а вместе со встроенными комнатами для отдыха спортсменов и по ценам 2018 года – примерно 20 миллионов гривен.