«Нико-Баскет» сначала проиграл дублерам «Днепра», а потом разгромил их «в одну калитку»

Николаевская баскетбольная команда «Нико-Баскет» привезла домой одну победу из гостевых матчей против «Днепра-2».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Чемпионат Украины по баскетболу. Высшая лига «Днепр-2» - «Нико-Баскет» - 74:70 (17:22, 27:21, 18:13, 12:14) Д: Дубоненко 17 очков, Немцу 17, Орзул 11, Алтухов 12. НБ: Горобченко 24+5 подборов + 6 передач, Адедиран 17+13 подборов, Гуменюк 11+14 подборов + 6 блок-шотов, Заплотинский 8+6 подборов, Вершинин 6+6 подборов, Штанько 4, Липко, Лукьян.

На исход матча повлиял тот факт, что на площадке отсутствовали двое основных игроков николаевцев, Максим Ожегов и Кирилл Мещеряков. В конце матча николаевцы выдали рывок 14:0, но пропустили ответный рывок 12:0 и проиграли поединок.

Во второй игре николаевцы разгромили соперника – к примеру, на большой перерыв команды ушли с двукратным преимуществом гостей. В итоге «Нико-Баскет» показал хорошую игру в защите, а в атаке слово взял Адедиран, который отличился 28 очками.

«Днепр-2» - «Нико-Баскет» - 50:84 (12:27, 10:23, 16:15, 12:19) Д: Дубоненко 11, Лущан 10. НБ: Адедиран 28+11 подборов, Вершинин 22, Заплотинский 13+9 подборов, Гуменюк 11+9 подборов + 4 блок-шота, Горобченко 8+10 передач, Лукьян 2, Штанько 6 подборов + 6 передач.

Следующий тур «Нико-Баскет» также проведет на выезде против команды из Мариуполя. Игры состоятся 24 и 25 марта.