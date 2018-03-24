Ведущие бойцы хотят выйти из федерации кикбоксинга «ВАКО» – они возмущены злоупотреблениями ее президента

Ольга Павленко Ряд ведущих николаевских кикбоксеров намерен выйти из Федерации кикбоксинга Украины «ВАКО». Спортсменам надоело мириться с финансовыми злоупотреблениями президента федерации Ольги Павленко и постоянными фальсификациями при присвоении спортивных званий.

Об этом заявил адвокат юридической фирмы «Курчин и партнеры» Сергей Курчин, который представляет интересы спортсменов.

По словам адвоката, действиями Павленко недовольны более половины ведущих кикбоксеров Николаева и страны, которые намерены выйти из федерации «ВАКО». На это они вынуждены пойти из-за злоупотреблений со стороны президента федерации. Также кикбоксеры будут просить Министерство молодежи и спорта Украины лишить федерацию, которую возглавляет Ольга Павленко, статуса Национальной.

Данная федерация представляет собой общественную организацию (форма собственности частная), которая проводит спортивные турниры, получает средства от Министерства молодежи и спорта и помимо этого, собирает стартовые взносы со спортсменов. Механизма смены президента федерации не предусмотрено.

- Чемпионаты и кубки проводятся за государственные деньги. Государство проплачивает аренду зала, организационные вопросы, а федерация приходит и «снимает сливки» - стартовые взносы, которые никак официально не учитываются, - сказал адвокат.

Одна из основных претензий спортсменов – несправедливое присвоение званий мастеров спорта международного класса. К примеру, Сергей Овсепян и Ольга Тимченко, несмотря на неудачные выступления на турнирах, получили звания мастеров спорта международного класса незаслуженно.

- Как выяснилось, где-то в 30-40% присвоенных званий мастера спорта международного класса не были выполнены требования квалификации о присвоении разрядов и званий, - говорит адвокат. – Например, Овсепян в соревновании из четырех человек выходит, проигрывает, валяется на ринге, и ему присваивают звание мастера спорта международного класса. И это при требовании не менее 10 участников в турнире. Вышел, проиграл и стал мастером спорта международного класса. Тимченко – в соревновании три человека, она стала второй из-за дисквалификации россиянки. И тоже стала мастером спорта международного класса.

Как отмечает Курчин, президент федерации Павленко в 2014 году присвоила себе звание заслуженного тренера Украины, поставив себе в заслугу достижения николаевских спортсменов из ДЮСШ №5.

- Она никогда в жизни не тренировала, - говорит Курчин.

Адвокат говорит, что существуют и махинации и среди «фейковых» тренеров. К примеру, некоторых членов федерации по протекции Павленко записывают «вторыми тренерами» к успешным спортсменам. В подготовке бойцов «вторые тренеры» не принимают участие, зато получают премии, когда спортсмены успешно выступают на соревнованиях.

- Вознаграждения немаленькие. Павленко там под 100 тысяч получает, - сказал адвокат.

Ряд ведущих спортсменов недовольны тем, что президент федерации в ручном режиме распределят средства, полученные от министерства. Особенно это касается денег на командировки и проведение соревнований. Помимо этого, как говорит Курчин, Павленко требует от спортсменов «долю» от их премиальных.

- Президент федерации Павленко незаконно требует с премий спортсменов и тренеров 15%. Раньше ее «ставка» была 10%, - сказал адвокат.

- Будет решаться вопрос, целесообразно ли, чтобы у Федерации кикбоксинга «ВАКО», которой руководит Павленко, был статус национальной.

Адвокат и спортсмены намерены обращаться с заявлениями в правоохранительные органы – о финансовых нарушениях и в Министерство спорта – о необоснованном присвоении спортивных званий и нарушениях финансовой дисциплины, которые носят все признаки уголовного деяния.