Спецназовец из николаевского КОРДа победил на Кубке Нацполиции по рукопашному бою

Николаевский боец спецназа КОРД Ярослав Рытко стал первым в весе свыше 85 кг в соревнованиях за Кубок Нацполиции по рукопашному бою.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Соревнования проходили впервые и состоялись в учебном заведении «Центр-А» в селе Апрельское Киевской области. В них приняли участие 80 спецназовцев из департамента «КОРД» и 19 областных управлений правоохранительного ведомства.

Ярослав Рытко одержал победу в своей категории, в целом команда николаевских спецназовцев заняла седьмое место. В командном зачете первое место завоевали сотрудники департамента КОРД, второе и третье места разделили бойцы из Луганщины и Волыни.

Напомним, что ранее Рытко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по боевому самбо.