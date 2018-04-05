«Николаев» разгромно проиграл «Ингульцу» из-за пенальти и ошибок в защите

МФК «Николаев» в первой лиге 5 апреля проиграл в гостях «Ингульцу» из Кировоградской области.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Ингулец» - МФК «Николаев» - 3:0 Голы: 11 (с пен), 46, 52, Акименко. Н: Попович, Вечтомов (62, Цебро), Назаренко (46, Попов), Чучман, Рогозинский, Семенина (65, Бондаренко), Ковалев, Дмитренко, Герасимец, Берко, Авраменко (46, Сикорский). И: Ганев, Запорожец, Клименко, Мишуренко (83, Элла), Поднебенный, Акименко (59, Сичинава), Кучеренко (87, Гончаренко), Павлов, Балан, Лупашко (76, Дорошенко), Синегуб. Предупреждения: Поднебенный – Чучман.

Хозяева поля претендуют на место в плей-офф и борьбу за выход в премьер-лигу. Возможно, именно этим было обосновано и назначение пенальти в ворота «Николаева» на старте первого тайма. Во вратарскую площадь николаевцев последовала передача и нападающий «Ингульца» Акименко, которого слегка подтолкнул защитник Назаренко, упал на газон. Судья указал на точку и сам же Акименко реализовал пенальти – уже 9-й в этом сезоне.

«Ингулец» смотрелся сильнее «Николаева» и реализовал преимущество в начале второго тайма. На этот раз николаевцы сами виноваты в пропущенных голах. Вечтомов не смог выйти со своей половины поля, у него отобрали мяч, последовала передача в штрафную, откуда Акименко забил головой. Затем ошибся Попов, который вышел на поле вместо Назаренко и оказался на месте правого защитника. В своей штрафной вместо того, чтобы выбить мяч, он пошел в обыгрыш, мяч подхватил соперник, который отдал пас на Акименко – форвард «Ингульца» с близкой дистанции забил третий гол. Отметим, что с 19 голами Акименко является лучшим бомбардиром первой лиги.

После третьего гола николаевцам дали больше свободы на поле, Герасимец мог забить обводящим ударом, но мяч пролетел возле самой штанги. Забить мог и Бондаренко, но он не сумел обыграть вратаря хозяев Ганева.