Судейская ошибка лишила николаевский «Реал» медалей чемпионата Украины

Николаевская женская гандбольная команда «Реал» 7 апреля на выезде сыграла вничью с херсонской «Днепрянкой». На последних секундах матча судья не засчитал гол николаевской команды, хотя мяч пересек линию ворот.

Об этом сообщает «Николаевский спорт».

Перед последним матчем первой части чемпионата «Днепрянка» в турнирной таблице обосновалась на третьем месте, а «Реал» отставал от нее всего на одного очко. По регламенту, по итогам первой части чемпионата сформируют две группы для второго этапа: трио команд, занявших 1-3 места, и вторая группа – команды, занявшие 4-6 места. В случае победы николаевская команда опережала херсонский клуб и выходила в первую тройку, т.е. гарантировала себе медали чемпионата. Даже ничья была в пользу «Днепрянки».

Накануне команды провели первый матч спаренной дуэли (предпоследний в первой части чемпионата), который закончился со счетом 20:20. Во втором матче николаевская команда проигрывала со счетом 11:17, но за полминуты до конца игры сумела выйти вперед 21:20. Херсонские гандболистки все-таки сравняли счет, но у «Реала» была последняя атака. «Днепрянка» дважды сфолила, и судьба матча должна была решиться свободным броском.

«Днепрянка» - «Реал» - 21:21 Д: Дябло 9, Сорокина 4. Р: Аксенова 7, Бабий 6, Донец 5, Сторожук 2, Борейчук 1.

Гандболистка «Реала» Анна Сторожук взялась исполнить бросок, мяч зацепила голкипер «Днепрянки», он опустился в ворота, откуда его почти сразу выбила все та же кипер херсонской команды. Судья гол не засчитал и гандболистки «Днепрянки» стали прыгать от радости. Сторожук, которая поняла, что ее команду лишили победы, не оставалось ничего кроме как сесть на паркет и заплакать.

На стоп-кадре четко видно, что мяч побывал в воротах. По крайней мере, с этого угла видно, что он пересек линию ворот – обратите внимание на положение мяча относительно штанг.

Напомним, что в прошлом сезоне девушки из николаевского «Реала» заняли четвертое место в чемпионате Украины по гандболу.