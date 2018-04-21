«Нико-Баскет» во второй раз проиграл «Говерле», судьба серии плей-офф решится в Николаеве

Николаевская команда «Нико-Баскет» в пятницу, 20 апреля уступила в гостях «Говерле» из Ивано-Франковска в четвертом матче полуфинала плей-офф высшей лиги.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Говерла» - «Нико-Баскет» - 77:65 (23:27, 19:13, 18:14, 17:11) Г: Серпилин 20, Коровяков 15, Калашников 14+7 передач+6 перехватов, Орленко 10, Старцев 7, Шестуха 4+9 подборов, Лохманчук 3, Подковыров 2, Кошевец 2. Н: Вершинин 15, Адедиран 14, Ожегов 12, Заплотинский 8+10 подборов, Гуменюк 7+10 подборов, Горобченко 4+8 передач, Липко 5, Штанько, Берестнев.

Хозяева паркета за матч отдали 32 результативные передачи, а это значит, что почти каждое попадание в кольцо было после точного паса. В свой актив они могут записать и высокий процент попадания из-под кольца и со средней дистанции (64%), что стало залогом победы. Николаевцы отдали 24 передачи (тоже высокий показатель) и выиграли подбор, но успехом для них завершилась лишь первая четверть.

Счет в серии сравнялся – 2:2. Пятый матч, в котором решится судьба полуфинала, пройдет 23 апреля в Николаеве.