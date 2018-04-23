Николаевская спортсменка выиграла Кубок Украины по фитнес-бикини

Николаевская спортсменка Галина Безпалько выиграла в своей категории Кубок Украины по бодибилдингу в дисциплине фитнес-бикини.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальную федерацию бодибилдинга Украины.

Турнир прошел 22 апреля в Кременчуге. Медали разыгрывали в мужском бодибилдинге и в популярной женской соревновательной дисциплине фитнес-бикини. Безпалько выступала в категории до 162 сантиметров и выиграла соревнования у семи соперниц. А Татьяна Иовенко в категории до 172 см заняла 11-е место.

Среди мужчин в категории до 90 кг николаевец Николай Щербец стал третьим, а Иван Косов – четвертым.

Напомним, что ранее в Николаеве прошел чемпионат по бодибилдингу.