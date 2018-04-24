МБК «Николаев» не смог обыграть «Химик» в первом матче «бронзовой» серии

МБК «Николаев» в стартовом матче серии плей-офф за третье место в Суперлиге 23 апреля проиграл в гостях «Химику».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Химик» - МБК «Николаев» - 70:61 (17:16, 19:18, 16:5, 19:21) Х: Петров 20+9 подборов, Павлов 10+10 подборов, Сидоров 10+8 подборов, Эрианс 10, Колтер 9+8 передач, Мальчевский 9, Марченко 3. Н: Носков 15, Кушниров 11+7 подборов, Давыдюк 10, Онуфриев 6, Мусиенко 6, Тонченко 5+6 передач, Попов 5, Хохоник 2, Иванов, Бобров, Аникиенко, Жуковский.

Обе команды на старте пытались двигать мяч и тем самым демонстрировать быстрый баскетбол, однако как у одних, так у в других был мандраж. У николаевцев точными бросками отметились Кушниров и Давыдюк, но на старте второй десятиминутки «Химик» помчался вперед и оторвался в счете. Зато Носков попал эффектный дальний баззер-битер за 3 секунды до завершения периода и почти сравнял счет.

Третья четверть оказалась решающей в матче. «Химик» удачно действовал под своим кольцом и получил важные очки в нападении. В итоге на последний перерыв команды ушли при +13 для южненцев. В четвертой десятиминутке Владимир Полях пытался изменить рисунок игры, однако приблизиться на опасное расстояние команде гостей так и не удалось. После первого матча «бронзовой» серии лидерство захватил «Химик».