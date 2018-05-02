В Николаеве юные яхтсмены открыли 131-й парусный сезон

В среду, 2 мая, в николаевском яхт-клубе состоялось торжественное открытие 131-го парусного сезона и прошла традиционная парусная регата.
Об этом сообщает «НикСпорт».
Так, перед зданием клуба собрались и юные спортсмены с родителями, и просто любители регаты. Открыл чемпионат области по парусному спорту директор Николаевского областного яхт-клуба Игорь Чеботарев.
- Я всех поздравляю с праздником. Со 131-м годом открытия парусного спорта и нашего спортивного сезона. Хочу пожелать, чтобы вы окрепли на воде, на солнце, на воздухе, чтобы вы завоевали для нашей области и страны как можно больше медалей.
Также он добавил, что николаевские спортсмены уже успели привезти награду для Украины с зарубежных соревнований.
- Сейчас у нас прошло официальное открытие 131-й годовщины спортивного сезона. Дети с парада пошли к лодкам и начинают готовиться. Потом они сбросят свои лодки и будут выходить на воду. На середине реки будет главное судейское судно, к нему подплывают все дети и вывешивается флаг. Первыми стартуют представители класса «Оптимист» - от семи до двенадцати лет. Потом идут «Кадеты» - уже от 12 до 15. Вот так, по очереди, все классы, - рассказал Чеботарев о регламенте соревнований.