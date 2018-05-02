В Николаеве юные яхтсмены открыли 131-й парусный сезон

В среду, 2 мая, в николаевском яхт-клубе состоялось торжественное открытие 131-го парусного сезона и прошла традиционная парусная регата.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Так, перед зданием клуба собрались и юные спортсмены с родителями, и просто любители регаты. Открыл чемпионат области по парусному спорту директор Николаевского областного яхт-клуба Игорь Чеботарев.

- Я всех поздравляю с праздником. Со 131-м годом открытия парусного спорта и нашего спортивного сезона. Хочу пожелать, чтобы вы окрепли на воде, на солнце, на воздухе, чтобы вы завоевали для нашей области и страны как можно больше медалей.

Также он добавил, что николаевские спортсмены уже успели привезти награду для Украины с зарубежных соревнований.