Полтавская компания хочет провести в Николаеве марафон - федерация легкой атлетики - против: «От нас уходят спонсоры»

Компания организатор беговых спортивных соревнований «New Run» хочет провести в ноябре в Николаеве «Осенний марафон», однако федерация легкой атлетики выступает категорически против них.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции компании в среду, 16 мая.

Так, представители компании рассказали, что планируют провести детские забеги на 300 метров и 1 километр, и взрослые на 3, 10 и 21 километр.

- Для Николаева мы предлагаем сделать бесплатные детские забеги, бесплатный забег на 3 километра, бесплатное участие для участников АТО, для ветеранов, которые у нас всегда бегают, с сохранением всего стартового пакета, который достаточно насыщенный. Также есть участники с особенными потребностями, которые являются примером для нас, - рассказали они.

По их словам, стоимость забегов на 10 и 21 километр составит 350 и 425 гривен.

В свою очередь председатель федерации легкой атлетики Украины в Николаевской области Анатолий Бугаев заявил, что в его распоряжении есть решение федерации об отказе в заключении соглашения с организацией «New Run».

- Они говорят: «Если придет Полтава, то мы не проводим цветной забег и от нас уходят спонсоры». Это были спонсоры Вадатурский и Овербух, которые сказали: «Если они заходят, пусть они и занимаются полумарафоном и пробегом». К сожалению, Александра Фёдоровича не предупредили заранее, такая нехорошая получается у нас пресс-конференция, - выступил он.

В ответ мэр Сенкевич заявил, что не рассматривает язык ультиматумов и шантажа с городским головой.

- Я сделаю вид, что я то, что прозвучало не услышал. Для меня это действительно неприятный сюрприз. Но хочу сказать, что все занятия любыми видами спорта: бег, бокс, плаванье, борьба и все остальное – это делается не для федерации, не для организаций, не для городского головы, не для Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Это делается для горожан, для Украины, для жителей нашей большой страны и наших гостей, - сказал он.

Также он отметил, что проведение нескольких забегов в Николаеве станет большим плюсом для города.

- Будет существовать дух соревновательности, дух наследования, кто-то у кого-то что-то почерпнет, кто-то кого-то будет чему-то учить. Я думаю, что в этом найдут все плюсы. У нас, к сожалению, в городе бывает такое, что все, что не наше – оно чужое, это касается и заместителя городского головы и других вещей, - подчеркнул мэр.

Сенкевич, Манзюк, Бугаев

В завершение пресс-конференции Бугаев сказал представителям организации, что те некорректно поступили и обвинил в том, что они «разваливают то, что мы годами копили».

- Вы Александра Федоровича подставили. Нового ничего, те же самые стартовые взносы, те же дистанции, то же, что и мы проводим. Мы три года подряд это делали, вы приходите и начинаете дублировать. Некорректно получается, - возмутился он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве День Независимости Украины отметили массовым забегом в вышиванках.