Легендарный Марадонна возглавил футбольный клуб из Беларуси, в котором играет Милевский

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским футбольным клубом «Динамо» из Бреста, согласно которому он получит должность председателя правления.

Об этом сообщается на сайте футбольного клуба, передает «NikSport».

Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития «Динамо», а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Марадона приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира, который пройдет этим летом.

Отметим, что в конце апреля Марадону уволили из футбольного клуба «Аль-Фуджайра» из второй лиги чемпионата ОАЭ.

С лета 2017 года за «Динамо-Брест» играет украинский нападающий Артем Милевский.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября, украинский футболист Артем Милевский попал в ДТП возле турецкого города Газиантеп: экс-звезда киевского «Динамо» вдребезги разбил свой «Ferrari».