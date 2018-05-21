Николаевская спасательница завоевала бронзовую медаль на всеукраинском чемпионате

Сотрудница николаевского управления ГСЧС Анна Горжиевская стала бронзовой призеркой соревнований «Сильнейший пожарный-спасатель».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Соревнования, известные в мире как «Firefighter Combat Challenge», прошли 19 мая на Фестивальном причале в Днепре. Сильнейших определяли в четырех номинациях: индивидуальные забеги среди мужчин и женщин, командные эстафеты, а также тандем.

Программа турнира включала в себя подъем рукавной линии по лестничным маршам на площадку 4-го этажа учебной башни, укладку рукавных скаток в контейнер, «силовой тренажер», где ударами кувалды необходимо было переместить балку весом 72,5 кг, заливку мишени точным «выстрелом» из пожарного рукава, а также «эвакуацию пострадавшего» - 80-килограммового манекена на расстояние 30 метров. Все эти упражнения участники соревнований выполняли на скорость, а за правильностью выполнения следило профессиональное жюри.

Напомним, что Горжиевская в 2017 году в подобных соревнованиях заняла второе место, а на первом месте тогда оказалась ее николаевская коллега Мария Подыма.