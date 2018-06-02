Николаевский боец КОРДа выборол Кубок Президента Украины по рукопашному бою

Спецназовец Ярослав из Николаева завоевал Кубок Президента Украины по рукопашному бою в солидной весовой категории более 90 килограмм.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Престижная награда, полученная в поединках со спортсменами военных формирований и правоохранительных органов, прибудет в Николаев и займет там почетное место в музее спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД).

Боец признался, что награда далась нелегко.

«Переполняет чувство гордости за друзей, коллектив, спецназовское братство, всех тех, кто поддерживал и болел за честь и гордость полицейского мундира», – отметил он.

Кроме Кубка Президента Украины, Ярослав повезет домой и другую награду – диплом «За волю к победе».

Всего участие в Турнире по рукопашному бою на Кубок Президента Украины среди Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов и спасательных служб приняли 180 спортсменов из разных областей страны. Соревновались участники в семи весовых категориях.

Всего в командном зачете первое и второе места заняли работники Управления госохраны. Бронзу завоевали спортсмены-пограничники.