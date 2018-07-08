Хорватия обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Хорватии 7 июля обыграла сборную России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Россия – Хорватия – 2:2 (пенальти, 3:4) Голы: 31, Черышев, 115, Фернандес – 39, Крамарич, 100, Вида.

Команды обменялись голами в первом тайме, и после нерезультативной игры матч перешел в овертайм. Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида, казалось бы, принес победу хорватам, когда вывел их вперед 2:1, но россияне смогли отыграться – забил их легионер Фернандес.

Все решилось в серии пенальти, когда удар Смолова отразил вратарь хорватов Субашич, а Фернандес промахнулся. Голкипер Акинфеев подарил возможность россиянам опять спастись, но пятый удар в исполнении Ракитича был точен. Хорватия побеждает россиян и проходит в полуфинал, где сыграет с Англией.