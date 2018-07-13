Николаевские спортсмены заняли призовые места в европейском кросс-фит турнире

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С 6 по 9 июля в Берлине прошел турнир Европы по кросс-фиту Berlin Throwdown 2018, в котором принимали участие николаевские спортсмены и заняли первое и второе места.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Три отборочных задания определили 300 атлетов, которые получили право увидеть свои имена и фамилии в официальном финальном лидерборде BERLIN THROWDOWN 2018.

По традиции, CrossFit Septem и CrossFit4Everyone объединили усилия, и три пары атлетов в пятницу, 6 июля, приняли старт в разных дивизионах.

«Описывать три соревновательных дня можно долго, потому хотим отметить только то, чем особенно запомнился Берлинский опыт:

- отличная работа организаторов, брифинги, тайминг;

- великолепная работа судейского корпуса (пора и в Украине переходить на профессиональное судейство);

- супер инфраструктура (две соревновательные площадки и разминочных зоны);

- очень насыщенное расписание!

-супер-поддержка болельщиков, которые остались дома и следили за ходом событий из далека;

-очень плотная турнирная борьба;

- Победа и подиум в командных соревнованиях MASTERS 35+ наших родных команд CrossFit Septem и CrossFit4Everyone;

- желто-голубой флаг в небе Берлина над первой и второй ступенькой пьедестала почета!» - отметили наши спортсмены.

Напомним, что 

Виолетта Чех

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