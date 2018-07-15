Франция в феноменальном матче обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу

Сборная Франции 15 июля обыграла Хорватию в финале чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Франция – Хорватия – 4:2 Ф: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Матюиди (Толиссо), Канте (Нзонзи), Погба, Мбаппе, Гризманн, Жиру (Фекир). Х: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Крамарич), Манджукич. Голы: 38, Гризманн (с пенальти), 59, Погба, 65, Мбаппе – 18, Манджукич (автогол), 28, Перишич, 69, Манджукич.

Хорваты владели преимуществом, но ошибка отбросила их назад. Герой полуфинала Манджукич срезал мяч в свои ворота после подачи Гризманна. Хорватская сборная бросилась отыгрываться и напором взяла свое – сначала ее футболисты выбороли мяч, а Перишич обводящим ударом отправил его в ворота. Но через несколько минут Перишич сыграл рукой в своей штрафной, и судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Гризманн снова вывел свою сборную вперед. За весь первый тайм у Франции был один удар по воротам и тот с пенальти.

После перерыва команды включили «первые космические» скорости и обменивались опаснейшими атаками. Решающим моментом стала размашистая атака, которая началась с паса Погба и закончилась его точным ударом – 3:1. Еще немного и Мбаппе, весь матч убегавший от защитников, мощнейшим ударом делает счет разгромным. Французы уже начали праздновать и дали шанс хорватам. Льорис в своей штрафной пошел в обводку против Манджукича и тот в касание и отнял мяч, и забил гол, исправившись за первый гол. Хорваты пытались отыграться за оставшееся время, но где-то им не хватило удачи, а где-то, быть может, сил, ведь весь плей-офф они играли по 120 минут.

Французы стали чемпионами мира и преподнесли своей стране подарок к национальному празднику – Дню взятия Бастилии, который прошел вчера. Спустя 20 лет новое поколение французов повторило успех команды Зидана, Бартеза и Дешама. А Дешам стал чемпионом мира теперь уже в качестве тренера.

Фото - твиттер FIFA World Cup