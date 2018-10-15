МБК «Николаев» в гостях проиграл «Киев-Баскету»: «Потеряли концентрацию и нас тут же наказали за это»

В Киеве МБК «Николаев» 14 октября не смог обыграть местный клуб и потерпел поражение в своем втором матче в чемпионате.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК «Николаев».

«Киев-Баскет» - МБК «Николаев» - 85:72 (17:18, 28:17, 23:23, 17:14) КБ: Крутоус 23, Мангано, 12+10 подборов, Сандул 10, Горобченко 6, Носков 6. Н: Адедиран 15+8 подборов, Зотов 15, Жуковский 8, Попов 8, Мусиенко 7, Онуфриев 7, Приймак 5, Аникиенко 4, Давыдюк 3, Тонченко (4 передачи), Бобров, Хохоник.

Во второй четверти киевлянам удался рывок в счете, который предопределил исход поединка. Несмотря на все усилия подопечных Виталия Черния, киевляне держали разницу в счете, показывая качественный комбинационный баскетбол (31 передача за игру). Самыми результативными в составе николаевцев стали Зотов и Адедиран (по 15 очков), но для победы этого оказалось мало.