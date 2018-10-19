Подведены итоги летнего чемпионата Николаева по мини-футболу

Во вторник, 16 октября, состоялось торжественное награждение победителей летнего Чемпионата Николаева по мини-футболу.

Об этом сообщает пресс-центр ООО «МСП Ника-Тера».

Председатель Николаевской городской федерации футзала Виталий Скарлат, глава комитета футзала города и технический директор ФФНО Александр Бобров вручили представителям отличившихся команд дипломы, кубки и комплекты медалей.

Чемпионами города Николаева в шести группах стали «Арсенал», «БЕДА»,«Сталь», «Leader», «Галеон» и «Фаворит», серебряными призерами – «Орексим», «Маркони», «ИНИСС 2», «Спарта», «Михайловка», «Ника-Тера 3», бронзовыми — «BMW», «Ника-Тера», «Хлеб жизни», «Шипка», «Технониколь» и «Leader Group».

После завершения вручения наград спортсменам, Виталий Скарлат дал оценку проделанной ранее работе Федерацией футзала, отметив, что на сегодняшний день не видит причин что-то кардинально менять в работе Федерации и выразил желание, чтобы все, как минимум, оставалось как оно есть.

Стоит отметить, что в данном Чемпионате от ООО «МСП Ника-Тера» впервые принимало участие сразу три команды, игравшие в разных лигах. Кроме бронзы и серебра заработанных командами «Ника-Тера» и «Ника-Тера 3» во второй и шестой лигах, двое сотрудников предприятия Александр Тисовский и Александр Локатырь были отмечены как лучшие «бомбардиры» пятой и шестой лиг Чемпионата.

По словам старожилы футбольного движения «Ника-Теры» Александра Гладких, работающего начальником монтажного участка Службы механизации порта и многие годы выступающего в чемпионатах Николаева за свое предприятие, футбол в Николаеве с каждым годом все более набирает популярность.