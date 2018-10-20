МФК «Николаев» играл в большинстве 40 минут, но не удержал победу в матче с «Сумами»

МФК «Николаев» 19 октября не смог удержать победу в домашнем матче чемпионата Украины с «Сумами».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

МФК «Николаев» - «Сумы» - 1:1 Н: Старченко, Берко, Кравченко (Авраменко, 74), Горват (Радченко, 62), Ковалев, Цапий, Дмитренко, Сартина (Кушниренко, 71), Чучман, Рогозинский, Попов. С: Бубенцов, Надирадзе, Гаращенков, Козлов, Квачов, Лиховидько, Вечурко, Загинайлов, Савин, Переверза, Яворский. Голы: Берко, 58 (пен) – Савин, 73. Удаления: Гаращенков, 56, Бубенцов, 90.

Травмы не позволили выйти на поле николаевцам Гурскому и Семенине, наблюдавшим за ходом встречи с трибун. Во втором тайме хозяева поля стали загружать вратарскую площадь сумчан навесами. Один из них привёл к первому удалению в матче – это Гаращенков рукой выбил мяч с линии ворот. Пенальти и красная карточка для центрбека гостей. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Берко, впервые забивший в первенстве Украины в этом сезоне – 1:0. Но гостям удалась разящая контратака, которую завершил Савин – 1:1.

Последние минуты матча прошли на встречных курсах. Что МФК, что «Сумы» могли вырывать победу. За стычку с Чучманом удаление схлопотал Бубенцов, место в воротах занял Лиховидько, который не пропустил за четыре дополнительных минуты.

МФК «Николаев» свой последний домашний матч года играет вничью. Впереди у коллектива Руслана Забранского три выездных матча («Днепр-1», «Оболонь-Бровар» и «Балканы»), которыми МФК и завершит текущий год.