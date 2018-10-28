Николаевский боксер Деревянченко проиграл бой за звание чемпиона мира в среднем весе

Николаевский боксер Сергей Деревянченко раздельным решением судей (115:112, 115:112 и 113:114) проиграл американцу Дэниелу Джейкобсу бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе.

Об этом сообщает «NikSport».

Поединок проходил в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден». Украинец уже в первом раунде побывал в нокдауне, однако выстоял и в дальнейшем попытался выправить ситуацию.

Бой был практически равным, что подтверждает решение одного из рефери, который, даже с учетом полученного Сергеем нокдауна, отдал ему победу. Поединок продолжался 12 раундов.

Для Деревянченко поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, ранее Деревянченко в бою заставил сдаться американца Джонсона.