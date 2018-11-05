МФК «Николаев» на выезде проиграл «Оболони»

В матче первой лиги МФК «Николаев» 4 ноября проиграл в гостях киевской «Оболони-Бровар».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу «Николаева».

«Оболонь-Бровар» - МФК «Николаев» - 2:1 О: Федоривский, Семенко, Гуськов (Ковбаса, 67), Ефремов, Коваленко, Медынский, Покотылюк, Слободян (Островский, 71) Кузин (Ткач, 51), Шишка, Шевченко. Н: Старченко, Кушниренко, Чучман, Цапий (Сартина, 76), Горват, Дмитренко (Попов, 72), Берко, Ковалев, Семенина, Радченко, Кравченко (Рогозинский, 46). Голы: Покотылюк, 16, Медынский, 78, Берко, 89. Предупреждения: Ковалев, 13, Шишка, 28, Кушниренко, 74, Покотылюк, 82. Удаление: Покотылюк, 87.

На 16-й минуте Кузин заработал угловой, который воплотил в гол набежавший Покотылюк – 1:0. У МФК убойный шанс возник на 30-й минуте, но Радченко не попал в угол ворот Федоривского. В первом тайме «корабелы» все-таки сумели забить гол в ворота хозяев, но Кравченко в борьбе с голкипером «Оболони» нарушил правила.

После перерыва моментов у ворот обеих команд поубавилось. Николаевцы зачастую старались выйти в атаку через фланги, брал на себя игру Берко. В конце матча киевлянам удалось удвоить счет: кипер МФК после дальнего удара отбил мяч в сторону, где первым был Медынский – 2:0.

На 87-й минуте Покотылюк получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле. МФК «Николаев» встрепенулся, опасно били Горват и Семенина, простреливал Попов. Один из прострелов завершился голом – Берко расправился с защитником и отправил мяч в дальний угол ворот. За оставшееся время николаевцам не удалось дожать соперника и спасти матч.