МФК «Николаев» расстался с шестью футболистами, в том числе и с капитаном команды

Станислав Чучман МФК «Николаев» по обоюдному согласию расторг контракты с шестью футболистами.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает «НикСпорт».

Команду покинул защитник Станислав Чучман (120 матчей, 11 голов), который выходил на поле с капитанской повязкой.

Также расторгли контракты с голкипером Егором Поповичем (11 матчей, 13 пропущенных голов), защитником Андреем Гурским (10 матчей), полузащитниками Тимофеем Брыжчуком (9 матчей, 1 гол), Иваном Антонюком (11 матчей, 2 гола) и Никитой Шарабурой (24 матча, 1 гол).

Что касается полузащитника Олега Дмитренко (26 матчей), то у него закончился контракт, который не был продлен. Однако хавбек приедет на первый учебно-тренировочный сбор в 2019 году и будет доказывать тренерскому штабу свои профессиональные качества.

Напомним, что новым главным тренером МФК «Николаев» стал экс-игрок сборной Украины Сергей Шищенко.