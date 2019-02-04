Инстаграм яйца-рекордсмена создали специально для рекламы Супербоула – финала по американскому футболу

Аккаунт куриного яйца, который установил рекорд в социальной сети Instagram по количеству лайков, создали для рекламы Супербоула – финального матча Национальной футбольной лиги США по американскому футболу.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Громадське».

В субботу, 2 февраля, аккаунт опубликовал новое фото, на котором яйцо прошито шнурками. Таким образом, он стал похожим на мяч для американского футбола.

«Ожидание завершено. Все будет раскрыто в воскресенье после Супербоула», - говорится в комментарии к фото.

Также ниже добавлено: «Смотрите первыми, только на hulu». Hulu – американский стриминговий сервис, который предоставляет доступ к продуктам NBC, Fox, ABC и других студий и телеканалов.

Супербоул – финальная игра между лучшими командами Американской футбольной конференции и Национальной футбольной конференции за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

Напомним, ранее в соцсети Instagram фотография куриного яйца стала рекордсменом по количеству лайков. Аккаунт под названием «world record egg» создали 4 января. Автор предложил подписчикам установить новый рекорд по количеству лайков в Instagram. Впоследствии аккаунт опубликовал второе фото, на котором было такое же яйцо, но с трещиной.