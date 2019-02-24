Николаевская фехтовальщица Харлан завоевала бронзу на Гран-при в Каире

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Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при в Каире.

Об этом сообщает пресс-служба Нвационального олимпийского комитета на своей странице в Facebook, передает «NikSport».

«Ольга Харлан — бронзовая медалистка Гран-при в Каире. Поздравляем украинскую саблистку с первой наградой в новом сезоне и желаем не останавливаться на достигнутом», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Харлан добыла победу на Кубке мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии.

Роман Свиридов

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