Николаевская фехтовальщица Харлан завоевала бронзу на Гран-при в Каире

Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Гран-при в Каире.

Об этом сообщает пресс-служба Нвационального олимпийского комитета на своей странице в Facebook, передает «NikSport».

«Ольга Харлан — бронзовая медалистка Гран-при в Каире. Поздравляем украинскую саблистку с первой наградой в новом сезоне и желаем не останавливаться на достигнутом», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Харлан добыла победу на Кубке мира-2018. В общем зачете она опередила россиянку Софию Великую и Анну Мартон из Венгрии.