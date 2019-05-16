МФК «Николаев» не смог дома обыграть «Горняк-Спорт»

МФК «Николаев» в первой лиге 15 мая сыграл вничью с командой «Горняк-Спорт» из города Горишние Плавни.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Николаев» - «Горняк-Спорт» - 0:0 Н: Старченко, Попов, Билык, Кушниренко (Сартина 73), Горват, Витенчук, Куксенко, Заричнюк (Кравченко 61), Радченко (Берко 66), Рогозинский, Войцеховский (Семенина 73). ГС: Данкович, Гончар, Кравчук, Зозуля, Шопин, Лозовой, Лиховидько, Зуевич (Одарюк 46), Батюшин, Котляр, Корольков. Предупреждения: Попов (42); Куксенко (44) - Зуевич (11); Корольков (53); Лиховидько (80). Удаление: Рогозинский, 90.

Никто не хотел уступать в Николаеве. Николаевцы впервые за последнее время столкнулись с соперником, который основные силы применил в обороне и преуспел в этом. Высокий прессинг «корабелов» на этот раз работал неэффективно. «Горняк-Спорт» же сумел продлить беспроигрышную серию. Команды остались на своих позициях, которые и занимали перед этим туром. «Николаев» десятый с 34 очками в активе, а «Горняк-Спорт» - на 12-й строчке с 25 пунктами.