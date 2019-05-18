Известный футбольный вратарь Касильяс завершает карьеру после перенесенного инфаркта

Голкипер «Порту» Икер Касильяс больше не будет играть в футбол.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

37-летний футболист, как ожидается, в ближайшее время объявит о завершении карьеры. При этом он не покинет «Порту», а останется в системе клуба. Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу. Газета «Marca» ранее также сообщала, что продолжение карьеры Касильясом маловероятно.

Напомним, у вратаря случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. Спортсмен был срочно госпитализирован, а 6 мая его выписали.

Ранее сообщалось, что легендарный испанский футболист Хави завершает профессиональную карьеру.