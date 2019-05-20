Николаевский «Реал» завоевал бронзовые награды Кубка Украины по гандболу

Николаевский «Реал» в матче на третье место на женском Кубке Украины по гандболу 19 мая победил херсонскую «Днепрянку».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

«Днепрянка» (Херсон) – «Реал» (Николаев) 26:30 (12:12) Д: Дябло 8, Ищенко 9, Лысенко 3, Минеева 4. Р: Клименко, Граненко; Бабий 6, Дереклеева, Аксенова 11, Донец 4, Сытенькая, Наими, Борейчук 2, Рябоконь, Шлюхтина, Сторожук, Каганец, Тримпол, Червякова 6.

Финал четырех кубка проходит в Ужгороде и в полуфинальном матче «Реал» проиграл местным «Карпатам» (21:28). А в матче за третье место николаевским спортсменкам удалось взять реванш у принципиальных соперниц, которые ранее выиграли у «Реала» серию за третье место в чемпионате. Самой результативной в составе «Реала» стала Аксенова, которая забросила 11 мячей.