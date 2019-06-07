Президент Зеленский назначил государственную стипендию николаевскому прыгуну в воду Кваше

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии призерам олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских игр.

Об этом говорится в указе «О назначении государственных стипендий президента Украины чемпионам и призерам олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских игр», сообщает официальный сайт Президента, пишет НикСпорт.

Стипендиями отмечены 5 спортсменов по олимпийским, паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Среди них и николаевский прыгун в воду, бронзовый призер летних Олимпийских игр Илья Кваша.

Для чемпионов указанных игр размер стипендии составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц, для серебряных призеров - три с половиной прожиточных минимума, для бронзовых призеров - три прожиточных минимума.

Государственная стипендия выплачивается ежемесячно, независимо от размера получаемой стипендиатом заработной платы или пенсии.

Напомним, что николаевский спортсмен, лидер сборной Украины по прыжкам в воду Илья Кваша объявил о завершении карьеры.