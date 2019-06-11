Сборная Украины по футболу опять с трудом победила Люксембург

Сборная Украины по футболу 10 июня минимально победила Люксембург в отборе на Евро-2020.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Украина – Люксембург – 1:0 Гол: 6, Яремчук. У: Пятов, Кривцов, Миколенко, Матвиенко, Караваев, Зинченко, Малиновский, Коноплянка (Коваленко, 80), Степаненко, Цыганков (Соболь, 88), Яремчук.

Команда Андрея Шевченко очень активно начала матч, с первых минут украинцы принялись атаковать ворота соперника. И уже в дебюте игры после навеса с фланга Руслана Малиновского головой точно пробил Роман Яремчук. Форвард «Гента» забил во втором матче подряд.

Во втором тайме команды много времени провели в борьбе, создав примерно равное количество моментов, но забить никому не удалось. Таким образом, Украина одержала третью победу в четырех матчах и продолжила возглавлять свою отборочную группу. У команды Шевченко 10 очков, что на 6 баллов больше, чем у Люксембурга и Сербии. Следующий матч Украина сыграет 7 сентября на выезде против Литвы.