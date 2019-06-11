Украинская «молодежка» обыграла Италию и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Украины выиграла у Италии в 1/2 финала чемпионата мира по футболу U-20 со счетом 1:0.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 Гол: Булеца (65). Удаление: Попов (У, 79).

Украина сыграла сильнейшим составом. К счастью, успел восстановиться к матчу один из лидеров сине-желтых Денис Попов, получивший повреждение в четвертьфинальном матче с Колумбией. Также вышел вратарь Андрей Лунин, который успел вернуться из расположения национальной сборной Украины.

Единственный гол провел Сергей Булеца на 65-й минуте – он замкнул прострел Конопли. В этом моменте классно подыграл Булеце Владислав Супряга, пропустивший мяч после прострела и дезориентировавший соперника.

Концовку матча сборная Украины доигрывала в меньшинстве. На 79-й минуте Попов получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем. На 90+2 минуте Италия забила гол, однако он был отменен после просмотра момента с помощью VAR – Джалука Скамакка ударил Бондаря локтем. В финале Украина сыграет с победителем второго полуфинала Эквадор – Южная Корея.