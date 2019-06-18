Николаевская фехтовальщица Харлан стала чемпионкой Европы

Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан выиграла финал чемпионата Европы по фехтованию саблей в Дюссельдорфе.

Об этом со ссылкой на «Укринформ» передает «NikSport».

В финале соревнований в женской сабле украинка переиграла француженку Манон Брюне. Захватив лидерство со старта, Харлан уверенно довела дело до победы. Итоговый счет финала – 15:12 в пользу Ольги.

В полуфинале континентального первенства украинка переиграла венгерскую спортсменку Анну Мартон со счетом 15:10.

Для Харлан это уже 8-е золото чемпионатов Европы. Она побеждала в индивидуальном разряде в 2009 (Пловдив), 2011 (Шеффилд), 2012 (Легнано), 2013 (Загреб), 2014 (Страсбург) и 2019 (Дюссельдорф) годах, а также в командном зачете в 2009 (Пловдив) и 2010 (Лейцпиг) годах.

Напомним, как в апреле Ольга Харлан выиграла «золото» Гран-При в Сеуле.