Американский боец ММА установил новый рекорд – он «выключил» соперника за 5 секунд и с одного удара

Американский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Униан».

В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 239 Масвидаль уже на пятой секунде поединка нокаутировал американца Бена Аскрена. Масвидаль отправил соперника на канвас первым же ударом – коленом в голову. После этого он бросился добивать Аскрена, и еще пару раз попал ему в голову, прежде чем судья остановил поединок. Затем Масвидаль стал насмехаться над Аскреном: он стал возле находящегося без сознания борца и похлопал по настилу – это знак сдачи и намек на прошлые победы Аскрена болевыми приемами.

Аскрен лишь с помощью ассистентов покинул октагон, сначала появилась информация, что он госпитализирован, но ее опровергли.

Ранее никому в UFC не удавалось нокаутировать соперника за пять секунд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Дону Фраю – в 1996 году он нокаутировал соперника за восемь секунд.