Николаевская саблистка Харлан победила россиянку и стала чемпионкой мира

В Будапеште на чемпионате мира по фехтованию Ольга Харлан в финальном поединке одолела россиянку Софью Великую (15:14) и добыла золотую медаль.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Для Ольги это четвертое личное «золото» чемпионатов мира и второе подряд. Еще две золотые медали в прошлые годы она завоевала в командном первенстве.

В полуфинале украинка победила румынку Бьянку Паску (15:5). В 1/4 финала в женской сабле украинка Ольга Харлан обыграла Алину Комащук – 15:14.

В предыдущем раунде Харлан одолела Абандон Соеон Чой (15:12) из Южной Кореи, а Комащук – китаянку Яги Шао (15:14).