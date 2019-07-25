Умерший от травм боксер Дадашев еще во время боя перенес инсульт, но продолжил поединок

Российский боксер Максим Дадашев, который умер 23 июля от отека мозга, во время боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса перенес инсульт.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну» и команду Дадашева.

Напомним, что поединок Дадашева и Матиаса остановил тренер россиянина после 11-го раунда. После боя его срочно госпитализировали, врачи американской клиники боролись за жизнь Дадашева, но усилия не принесли результата. Во время боя первые раунды Дадашев провел с преимуществом, далее Матиас перехватил инициативу, а российский боксер стал пропускать все больше ударов.

«Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» – сообщили в команде Дадашева.

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась супруга и двухлетний сын.