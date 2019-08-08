Уроженец Николаева выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Украинец Олег Колодий занял второе место в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «iSport.ua».

В финале Олег Колодий лидировал перед последней попыткой. Однако, несмотря на хорошо выполненный шестой прыжок, его обошел немец Патрик Хаусдинг, у которого был более сложный прыжок. Немец – чемпион с 388,85 набранными баллами, а у Колодия серебряная медаль (381,50). Бронзу выиграл итальянец Лоренцо Марсалья (380,15).

Отметим, что Колодий является уроженцем Николаева, но сейчас представляет Луганскую область.