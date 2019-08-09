Бывший юниор николаевского «Торпедо» теперь будет играть в высшем дивизионе чемпионата Испании

Клуб испанской Ла Лиги «Эйбар», высшего футбольного дивизиона этой страны, подписал контракт с украинским вратарем Дани Лтайфом.

Об этом сообщают «НикСпорт» и «Трибуна».

Экс-вратарю «Олимпика» и николаевского «Торпедо» 19 лет. Лтайф уже прошел медицинский осмотр. Официально о трансфере объявили 8 августа, после того, как украинец с ливанским корнями согласует детали личного контракта с «оружейниками».

Напомним, Дани Лтайф в 2014 году переехал из Донецка в Николаев и играл за «Торпедо» до 2016 года. Затем он перешел в «Олимпик» из украинской премьер-лиги, но так и не провел ни одного матча за основной состав. Несмотря на отсутствие игровой практики в основной команде дончан, Лтайф регулярно вызывался в ряды сборной Украины U-19, за которую провел три поединка.