В Чечне во время футбольного матча арбитра по громкой связи на весь стадион обозвали козлом

В Чечне во время матча между «Ахматом» и «Спартаком», который закончился со счетом 3:1 в пользу московской команды, судью игры по громкой связи обозвали козлом.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Новую газету».

Во втором тайме на стадионе по громкой связи прозвучала фраза «Судья – козел!». Это произошло после того, как арбитр Сухой удалил с поля игрока «Ахмата» Аблая Мбенга. Позже грозненский клуб сообщил, что оскорбление в адрес судьи выкрикнул сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов – за это его уволили с работы.

После окончания игры «Ахмат»-«Спартак» президент грозненского клуба и спикер парламента Чечни Магомед Даудов взял главного арбитра встречи Алексея Сухого за локоть и отвел в подтрибунное помещение стадиона.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал инцидент признаком доброй воли, уважения и интеллигентности.